У Львові пролунала серія вибухів

Жителів Львівщини закликають не покидати укриттів через загрозу нових атак.
Вночі, 19 вересня на Львівщині пролунала серія вибухів. Зокрема їх було чути у самому Львові та області.
Про це повідомляє Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.
"Звуки, які могли чути мешканці Львівщини – це ППО. Є загроза нових атак", - заявив Козицький.
Крім того, голова Львівської ОВА закликав громадян не називати локацію вибухів та залишатись в безпечних місцях.
Пізніше козацький повідомив про нові вибухи у Львові.
"Знову було гучно у Львові. Є висока загроза нових ударів", - повідомив козацький.
В свою чергу міський голова Львова Андрій Садовий також закликав мешканців міста не залишати укриттів, поки працюють сили ППО.
"Є загроза повторної атаки. У нашій області працює ППО. Не залишайте укриттів, будь ласка, — міський голова Львова Андрій Садовий", - повідомив Садовий.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 вересня на Хмельниччині пролунали вибухи, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Крім того, ми раніше інформували, що ворожі ударні БпЛА прямують в сторону західних регіонів України.
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