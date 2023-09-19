У Львові пролунала серія вибухів

Жителів Львівщини закликають не покидати укриттів через загрозу нових атак.

Вночі, 19 вересня на Львівщині пролунала серія вибухів. Зокрема їх було чути у самому Львові та області.

Також читайте У Кривому Розі пролунав вибух — Вілкул

Про це повідомляє Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Звуки, які могли чути мешканці Львівщини – це ППО. Є загроза нових атак", - заявив Козицький.

Крім того, голова Львівської ОВА закликав громадян не називати локацію вибухів та залишатись в безпечних місцях.

Пізніше козацький повідомив про нові вибухи у Львові.

"Знову було гучно у Львові. Є висока загроза нових ударів", - повідомив козацький.

В свою чергу міський голова Львова Андрій Садовий також закликав мешканців міста не залишати укриттів, поки працюють сили ППО.

"Є загроза повторної атаки. У нашій області працює ППО. Не залишайте укриттів, будь ласка, — міський голова Львова Андрій Садовий", - повідомив Садовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 вересня на Хмельниччині пролунали вибухи, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що ворожі ударні БпЛА прямують в сторону західних регіонів України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.