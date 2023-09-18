Правительство уволило Маляр: чем запомнилась чиновница

На заседании Кабмин уволил шестерых заместителей министра обороны, в том числе и Анну Маляр, и государственного секретаря ведомства.

В понедельник, 18 сентября, Кабинет министров Украины уволил с должности всех заместителей министра обороны, а также госсекретаря министерства. В частности, в отставку отправили Анну Маляр.

Кроме того, с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации уволили Виталия Дейнегу и Константина Ващенко – государственного секретаря Министерства обороны Украины.

ТСН.ua предлагает вспомнить последнее заявление Маляр, вызвавшее возмущение в Сети, а также напомнить его карьерный путь.

Заявление Маляр об освобождении Андреевки

Анна Маляр, часто критикующая медиа за якобы преждевременные сообщения об успехах на фронте, сама попала в неприятный инцидент. Она распространила ложную информацию об освобождении украинскими защитниками Андреевки на Бахмутском направлении, но объяснила, что такая коллизия произошла из-за того, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками.

"Уточняю по поводу информации об освобождении Андреевки. Я не излагаю такую информацию без координации и согласования с военными. В настоящее время произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий", – пояснила Маляр.

На распространенную информацию сразу отреагировали в Сети и осудили преждевременные заявления замминистра.

В частности, народная депутат Ирина Геращенко подчеркнула, что Министерство обороны призывает журналистов и политиков брать только официальную информацию с фронта. Но при этом само распространяет ложь.

Карьера в Минобороны

Бывшая телевизионная ведущая Анна Маляр пришла в Министерство обороны Украины в начале августа 2021 года. Кабмин 4 августа назначил ее заместителем министра обороны по стратегическим коммуникациям и информационной политике.

Свою работу по этому направлению она начала еще в 2014 на общественных началах, а затем продолжила уже как чиновница. Своими целями она называла развитие стратегических коммуникаций в секторе безопасности и обороны и популяризацию военных СМИ.

Находясь в должности, она ездила на Донбасс, общалась с военными. 11 августа она находилась в Херсоне.

"Сегодня в Херсоне проливной дождь. Все остальные процессы хоть и сложные, но контролируемые", — писала тогда она.

Анна Маляр общается с военными / Фото: Анна Маляр / Facebook

Напомним, 4 сентября стало известно, что Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление о своей отставке с поста главы Министерства обороны.

5 сентября в Верховной Раде состоялось голосование по отставке министра обороны. Из 365 нардепов за увольнение Резникова проголосовали 327 человек, выступили против – четверо, воздержались – 11, а не голосовали – 23.

6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны Украины. В частности, кандидатура нового министра обороны была поддержана 338 народными депутатами.

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