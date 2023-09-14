Маляр объяснила свое преждевременное заявление об освобождении Андреевки

В Андриевке возле Бахмута ВСУ имеют успех, но по состоянию на сейчас там продолжаются тяжелые бои, говорит Анна Маляр.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила ситуацию в Андреевке, которую сначала объявили освобожденной, а затем опровергли это.

Официальный комментарий она обнародовала в своем Telegram-канале.

"Я не выкладываю такую информацию (об освобождении Андреевки — ред.) без координации и согласования с военными. В настоящее время произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий", — объяснила замминистра.

Она добавила, что сейчас в Андреевке есть определенный успех и сейчас продолжаются тяжелые бои.

Напомним, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о том, что ВСУ освободили Андреевку Бахмутского района Донецкой области.

Сразу после этого бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ опровергли возвращение Андреевки. Там заявили, что это преждевременное и ошибочное заявление, ведь в городе до сих пор продолжаются бои.

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