Как вывести плесень со стен: химические средства и полезные лайфхаки

Можно воспользоваться специальными средствами против плесени и бытовой химией или прибегнуть к народным подручным методам.

Плесень – один из древнейших грибков, живучести которого можно только позавидовать. Это очень коварное явление, которое, кроме того, что портит быт дома, может негативно повлиять на здоровье и привести к серьезным заболеваниям. Как вывести плесень из стен – читайте на ТСН.ua.

Если в вашем доме на стенах появился грибок, существуют два пути борьбы с ним. Можно воспользоваться специальными средствами против плесени и бытовой химией или прибегнуть к народным подручным методам. Заметим, что плесень такая живучая, что для успешного ее вывода может прийтись воспользоваться обоими вариантами.

Как вывести плесень со стен

Для выведения грибка со стен дома проще всего приобрести специализированные или универсальные моющие средства для удаления плесени. Пригодятся также губка и салфетка для уборки. Преимущество таких средств в готовности к использованию: не нужно готовить раствор самостоятельно. В большинстве случаев такие средства на время нужно распылить на стену, а затем удалить губкой или тканью.

Антисептическая грунтовка

Антисептическая грунтовка – самое известное и проверенное средство против плесени, которая удаляет споры и делает невозможным их новое появление. Продается в магазинах стройматериалов. Перед нанесением стену следует тщательно зачистить так, чтобы снять все поврежденные слои. Затем грунтовку нужно равномерно нанести на стену малярной кистью и оставить просохнуть. Затем стену можно штукатурить, красить или наклеивать обои.

Универсальный антисептик

Универсальный антисептик – эффективен против всех видов плесени и грибков, который можно применять на любых поверхностях, в том числе покрытых лаком. Антисептик следует наносить на поврежденный участок несколько раз в течение недели. Для полного выведения плесени обычно хватает одной недели. Средство продается в строительных магазинах. Заметим, что антисептик – очень едкое средство, поэтому работать с ним следует в перчатках, респираторе и очках.

Фунгициды

Фунгициды – средство, которое удаляет грибок и препятствует его повторному появлению. Можно использовать и внутри помещения, и снаружи. Средство хорошо проникает в трещины и углубления. Перед применением следует тщательно очистить и зашкурить поверхность, после чего равномерно нанести средство. Обычно достаточно одного-двух применений в неделю.

Выведение плесени из стен / Фото: Getty Images

Как вывести грибок на стенах в домашних условиях

Чтобы вывести грибок на стенах в домашних условиях, следует сначала губкой или скребком максимально тщательно очистить плесень. То есть надо удалить поврежденные плесенью обои или краску на стенах. Чтобы вывести плесень навсегда, нужна как можно более тщательная и глубокая зачистка.

Позаботьтесь также о создании неблагоприятного для спор грибка микроклимата: чаще проветривайте помещение и следите за уровнем влажности.

Важно: чтобы не дышать плесенью и химией, используйте респиратор и очки. Проводите работы в перчатках. После этого упомянутые средства следует либо выбросить в мусор и сразу вынести (губки, тряпки), либо тщательно продезинфицировать (скребки, щетки, наждачка).

Народные средства против плесени

Уксус

Уксус идеально подходит для удаления плесени, ведь он не токсичен, хотя и имеет резкий запах. На поврежденную грибком поверхность уксус можно распылить пульверизатором или нанести тряпкой. Некоторое время нужно подождать и протереть участок. Для профилактики распылять уксус на проблемные зоны раз можно раз в неделю.

Уксус также можно применять вместе с содой. Сначала поврежденный участок следует натереть содой, а затем нанести туда уксус. Ждем немного времени и удаляем все жесткой губкой.

Аммиак (нашатырный спирт)

Аммиак поможет избавиться от грибка на непористых поверхностях – плитке, стекле, пластиковых изделиях. Средство следует смешать с водой в пропорции 1:1 и нанести пульверизатором на пораженную поверхность. Через один-два часа раствор следует удалить влажной губкой.

Уборка / Фото: pixabay.com

Перекись водорода

Перекись водорода – мощное антигрибковое и антибактериальное средство. Он не токсичен и не имеет неприятного запаха. В неразбавленном виде нанесите перекись на пораженные плесенью стены, а через 10 мин. удалите плесень губкой или тряпкой.

Лимонная кислота

Лимонная кислота – эффективное средство против любого типа плесени. Надо развести 1 столовую ложку лимонной кислоты в 200 мл воды (1 стакан) и распылителем или губкой нанести этот раствор на поверхность. После этого ждем 15-30 мин. и смываем.

Отбеливатель

Удаление грибка с помощью отбеливателя используется на этапе отделочных работ. Для этого нужно развести его с водой в пропорции 1:10 и распылить на поверхность до того, как она будет покрыта строительными материалами. Перед отделкой стены следует полностью высушить. Заметим, что отбеливатель – агрессивное средство, поэтому понадобятся перчатки.

Медный купорос

Для выведения плесени разведите 10 г медного купороса в 1 л воды. Нанесите на поверхность с помощью тряпки или распылите пульверизатором, подождите несколько минут и удалите.

Фурацилин

Фурациллин применяют для выведения грибка из стен в ванной. Следует перетереть 20 таблеток в порошок и развести его в стакане теплой воды. Подождите до полного растворения порошка и залейте его в емкость с распылителем. Побрызгайте поверхность, а через час протрите ее сухой тряпкой.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева – эффективное средство только на начальных этапах распространения плесени. Для приготовления раствора следует 2 мл масла накапать в стакан со 100 мл воды и добавить чайную ложку соли. Средство нужно нанести на пораженную грибком поверхность и не смывать.

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