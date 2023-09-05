Рада поддержала увольнение Резникова с должности главы Минобороны

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с должности главы Министерства обороны Украины.

Об этом стало известно во время заседания Совета.

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"За" поддержали 327 парламентариев, против – 4, воздержалось – 11, не голосовали – 23.

Перед принятием решения Резников выступил перед народными депутатами с отчетом, в котором рассказал о проделанной им работе в ведомстве.

Когда чиновник выходил из зала, нардепы, в частности, из партии "Слуга народа", ему аплодировали стоя.

Следует добавить, что Резников возглавлял Министерство обороны Украины почти два года – с ноября 2021 года.

Напомним, Алексей Резников 4 сентября 2023 официально сообщил, что подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины.

По данным СМИ, потенциальным новым министром обороны может стать Рустем Умеров, который в настоящее время возглавляет Фонд госимущества.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Скандальные закупки Минобороны! Резников предлагает выход".

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