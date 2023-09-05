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Рада підтримала звільнення Резнікова з посади очільника Міноборони

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Рада підтримала звільнення Резнікова з посади очільника Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков / Фото: Associated Press

"За" проголосували 327 парламентарів.

У вівторок, 5 вересня, Верховна Рада підтримала відставку Олексія Резнікова з посади голови Міністерства оборони України.

Про це стало відомо під час засідання Ради.

"За" проголосували 327 парламентарів, проти - 4, утрималося - 11, не голосували - 23.

Перед ухваленням рішення Резніков виступив перед народними депутатами зі звітом, в якому розповів про зроблену ним у відомстві роботу.

Коли посадовець виходив із зали, нардепи, зокрема з партії "Слуга народу", аплодували йому стоячи. 

Варто додати, що Резніков очолював Міністерство оборони України майже два роки - від листопада 2021 року. 

Нагадаємо, Олексій Резніков 4 вересня 2023 року офіційно повідомив, що подав заяву про відставку з посади міністра оборони України.

За даними ЗМІ, потенційним новим міністром оборони може стати Рустем Умєров, який наразі очолює Фонд держмайна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Скандальні закупівлі Міноборони! Резніков пропонує вихід".

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Дата публікації
Перегляди
690
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