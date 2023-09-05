Рада підтримала звільнення Резнікова з посади очільника Міноборони

"За" проголосували 327 парламентарів.
У вівторок, 5 вересня, Верховна Рада підтримала відставку Олексія Резнікова з посади голови Міністерства оборони України.
Про це стало відомо під час засідання Ради.
"За" проголосували 327 парламентарів, проти - 4, утрималося - 11, не голосували - 23.
Перед ухваленням рішення Резніков виступив перед народними депутатами зі звітом, в якому розповів про зроблену ним у відомстві роботу.
Коли посадовець виходив із зали, нардепи, зокрема з партії "Слуга народу", аплодували йому стоячи.
Варто додати, що Резніков очолював Міністерство оборони України майже два роки - від листопада 2021 року.
Нагадаємо, Олексій Резніков 4 вересня 2023 року офіційно повідомив, що подав заяву про відставку з посади міністра оборони України.
За даними ЗМІ, потенційним новим міністром оборони може стати Рустем Умєров, який наразі очолює Фонд держмайна.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Скандальні закупівлі Міноборони! Резніков пропонує вихід".
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