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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
144
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення образу.

Осінь повільно, але впевнено знову вривається в наше життя, тому саме час подумати про манікюр, з яким ви зустрінете цей період. Майстри пропонують прикрасити свої нігті пастельними відтінками, французькими манікюрами, а також звернути увагу на квіти, адже вони матимуть красивий вигляд з будь-яким відтінком.

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Дата публікації
Перегляди
144
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