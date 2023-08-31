Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Осінь повільно, але впевнено знову вривається в наше життя, тому саме час подумати про манікюр, з яким ви зустрінете цей період. Майстри пропонують прикрасити свої нігті пастельними відтінками, французькими манікюрами, а також звернути увагу на квіти, адже вони матимуть красивий вигляд з будь-яким відтінком.

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