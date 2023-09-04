Як відставка Резнікова вплине на Міноборони: оцінка експерта

На думку експерта, особливих змін через кадрові ротації у Міноборони не буде.

Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко вважає, що новий потенційний міністр оборони Руслан Умєров чудово підходить на відповідну посаду.

Таку думку він висловив в ефірі 1+1 в рамках телемарафону у понеділок, 4 вересня.

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"Якщо говорити про зовнішній вимір, про те, чи вплине ця відставка на фактори, які пов'язані з тим, як Міністерство оборони комунікує з нашими західними партнерами, тут я думаю, що особливих проблем не буде. Хоча міністр Резніков в ролі зовнішнього комунікатора виступав максимально ефективно. Ми бачили, що він міг комунікувати не тільки з офіційних позицій як керівник міністерства, але також налагоджував досить хороший міжособистісний контакт зі своїми колегами, міністрами оборони інших країн, наших західних союзників.

Але за великим рахунком ми маємо зрозуміти, що західна допомога, яку союзники направляють нам, і комунікація по лінії узгодження і отримання цієї допомоги, вкладаються в більш стратегічні політичні інтереси як України, так і союзників", - вважає він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: як відставка Резнікова вплине на Міноборони

Тому, на його думку, особливих змін через кадрові ротації у Міноборони не буде.

Також Жовтенко вважає, що під час вибору нового міністра оборони звертали увагу на дві компетенції: бути менеджером та вдалим комунікаторо. І, на його переконання, кандидатура Умєрова відповідає обом критеріям.

"З точки зору потреб міністерства оборони України на даному етапі до міністра оборони є дві ключові вимоги - бути менеджером, організовувати внутрішню роботу міністерства. І другий момент - зовнішня комунікація, вміння спілкуватися з нашими західними партнерами", - підсумував він.

Нагадаємо, Рустем Умєров може стати новим міністром оборони України: що про нього відомо - читайте ТУТ.

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