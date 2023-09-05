Московські аеропорти тимчасово припинили роботу

Всього було скасовано 5 рейсів, а ще 14 затримано.

Вночі 5 вересня, московські аеропорти призупинили свою роботу та почали скасовувати рейси.

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Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

У повідомленні вказується, що всього в аеропортах "Домодєдово", "Внуково" і "Шереметьєво" було скасовано 5 рейсів, а ще 14 затримано.

В свою чергу ресурс Flightradar24 показував відсутність будь-яких літаків у повітряному просторі над Москвою у цей час.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття двох безпілотників над Калузькою областю та в Істринському районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Москвою горів цех з виробництва електроніки для ракет після нальоту БПЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що українська армія зможе завдати удару по Москві: яку ракету для цього застосують.

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