Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Московские аэропорты временно прекратили работу

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
36
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Московские аэропорты временно прекратили работу

Фото: Википедия

Всего было отменено 5 рейсов, а еще 14 задержаны.

Ночью 5 сентября московские аэропорты приостановили свою работу и начали отменять рейсы.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В сообщении указывается, что всего в аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" было отменено 5 рейсов, а еще 14 задержаны.

В свою очередь, ресурс Flightradar24 показывал отсутствие каких-либо самолетов в воздушном пространстве над Москвой в это время.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии двух беспилотников над Калужской областью и в Истринском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что под Москвой горел цех по производству электроники для ракет после налета БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинская армия сможет нанести удар по Москве: какую ракету для этого применят.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
36
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация