Московские аэропорты временно прекратили работу

Всего было отменено 5 рейсов, а еще 14 задержаны.

Ночью 5 сентября московские аэропорты приостановили свою работу и начали отменять рейсы.

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Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В сообщении указывается, что всего в аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" было отменено 5 рейсов, а еще 14 задержаны.

В свою очередь, ресурс Flightradar24 показывал отсутствие каких-либо самолетов в воздушном пространстве над Москвой в это время.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии двух беспилотников над Калужской областью и в Истринском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что под Москвой горел цех по производству электроники для ракет после налета БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинская армия сможет нанести удар по Москве: какую ракету для этого применят.

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