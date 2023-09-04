Московские аэропорты приостановили работу

Рейсы задерживаются и отменяются в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково.

По меньшей мере, 23 авиарейса задержаны и восемь отменены в трех московских аэропортах.

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Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В сообщении указывается, что рейсы задерживаются и отменяются в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Во "Внуково" задержаны четыре рейса, четыре рейса отменены. В "Домодедово" — 11 рейсов задержаны, четыре отменены. В "Шереметьево" задержали восемь вылетов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве проводят эвакуацию Киевского вокзала из-за сообщения об угрозе взрыва.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Люберцах Московской области вспыхнул пожар в цехе по производству электроники для ракет.

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