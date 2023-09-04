Московські аеропорти призупинили роботу

Рейси затримуються та скасовуються в аеропортах "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Внуково".
Щонайменше 23 авіарейси затримано та вісім скасовано у трьох московських аеропортах.
Про це інформують російські засоби масової пропаганди.
У повідомленні вказується, що рейси затримуються та скасовуються в аеропортах "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Внуково".
У "Внуково" затримано чотири рейси, чотири рейси скасовано. У "Домодєдово" — 11 рейсів затримано, чотири скасовано. У "Шереметьєво" затримали вісім вильотів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві проводять евакуацію Київського вокзалу через повідомлення про загрозу вибуху.
Крім того, ми раніше інформували, що у Люберцях Московської області спалахнула пожежа в цеху з виробництва електроніки для ракет.
Читайте також:
- Українська армія зможе завдати удару по Москві: яку ракету для цього застосують — ЗМІ
- До Москви знову "завітали" БПЛА: затримуються десятки авіарейсів
- Данілов назвав мету атак БПЛА по Москві: "Хай вони побачать, що таке війна"