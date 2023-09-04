Московські аеропорти призупинили роботу

Рейси затримуються та скасовуються в аеропортах "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Внуково".

Щонайменше 23 авіарейси затримано та вісім скасовано у трьох московських аеропортах.

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Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

У повідомленні вказується, що рейси затримуються та скасовуються в аеропортах "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Внуково".

У "Внуково" затримано чотири рейси, чотири рейси скасовано. У "Домодєдово" — 11 рейсів затримано, чотири скасовано. У "Шереметьєво" затримали вісім вильотів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві проводять евакуацію Київського вокзалу через повідомлення про загрозу вибуху.

Крім того, ми раніше інформували, що у Люберцях Московської області спалахнула пожежа в цеху з виробництва електроніки для ракет.

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