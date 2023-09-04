Франція також буде тренувати українських пілотів — Зеленський

Франція погодилась приєднатись до країн, які будуть тренувати українських пілотів.

Також читайте У Румунії створять навчальний центр пілотів F-16

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

Він зазначив, що існує домовленість з Парижем про тренування українських пілотів.

"Сьогодні в розмові з президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого Одеського регіону – те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що є дуже важлива домовленість про тренування у Франції українських пілотів. "Наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти України та Франції провели телефонну розмову.

Крім того, ми раніше інформували, що голова ГУР Кирило Буданов розповів, чому Росія на початку вторгнення не змогла захопити небо.

Читайте також: