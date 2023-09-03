Безпека Одещини та "зерновий коридор": про що говорили Зеленський та Макрон

У неділю, 3 вересня, під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном президент України Володимир Зеленський обговорив транспортування експорту українського зерна та безпеку Одещини.

Про це повідомили на офіційному сайті очільника української держави.

“Президенти погодилися з важливістю продовження “зернового коридору” й домовилися поглибити співпрацю в захисті морських шляхів. Окремо Володимир Зеленський акцентував на нагальній необхідності посилення безпеки Одеського регіону”, - йдеться у повідомленні.

Очільник української держави докладно поінформував свого французького колегу про ситуацію на фронті, зокрема на Куп’янському, Східному та Південному напрямках. Володимир Зеленський передав французькій стороні інформацію про оборонні потреби українського війська для подальшої деокупації території України.

Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці.

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Президент України подякував Франції за потужну підтримку в обороні та постійне розширення спроможностей українського війська.

“Високо ціную завжди конкретні позиції Франції щодо термінів та обсягів надання оборонної підтримки. Також ціную твої постійні зусилля щодо активізації підтримки з боку наших партнерів”, – сказав Зеленський Макрону.

Під час розмови президенти також ухвалили рішення про початок двосторонніх переговорів між Україною та Францією в контексті спільної декларації G7 про підтримку України та дали відповідні доручення командам.

Володимир Зеленський висловив подяку Французькій Республіці за її лідерство в імплементації Формули миру за напрямом радіаційної та ядерної безпеки.

Співрозмовники також обговорили проведення Глобального саміту миру з найширшим колом учасників, включно з так званими країнами Глобального Півдня.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність "уникнути поділу світу" через війну в Україні в той час, коли багато представників так званого глобального Півдня відмовляються засуджувати російську агресію.

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