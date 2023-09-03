Арсенал – Манчестер Юнайтед: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

"Каноніри" та "червони дияволи" зійдуться у центральному поєдинку 4-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У неділю, 3 вересня, відбудеться центральний матч 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між "Арсеналом" українця Олександра Зінченка та "Манчестер Юнайтед".

Команди зіграють у Лондоні на стадіоні "Емірейтс". Початок зустрічі – о 18:30 за київським часом.

Після трьох турів "Арсенал" з 7 очками перебуває на п'ятому місці в турнірній таблиці АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" набрав 6 балів у перших трьох поєдинках нового чемпіонату та розташовується на восьмій сходинці.

Де дивитися матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

На території України поєдинок четвертого туру АПЛ між "Арсеналом" і "Манчестер Юнайтед" можна буде подивитися лише на OTT-платформі Setanta Sports.

На телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+ трансляція матчу не запланована.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають команду Мікеля Артети. На перемогу "гармашів" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,89. Нічия – 4,15. Виграш "манкуніанців" – 4,30.

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