У Румунії створять навчальний центр пілотів F-16

Країни вирішили об'єднати зусилля.
У Румунії створять навчальний центр літаків F-16 для ЄС. Самі ж винищувачі нададуть Нідерланди.
Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у твітері.
"Сьогодні мій румунський колега Анхель Тілвар, керівник Lockheed Martin Філіппо Маркетті та я домовилися об’єднати зусилля", – повідомила вона.
Йдеться про те, що:
- Румунія прийматиме навчальний центр F-16 ЄС;
- Lockheed Martin забезпечить навчання та обслуговування;
- Нідерланди нададуть винищувачі F-16.
Нагадаємо, що Нідерланди передадуть ЗСУ всі свої винищувачі F-16. Проте виняток з 42 обіцяних літаків становлять ті, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів.
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