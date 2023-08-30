У Румунії створять навчальний центр пілотів F-16

У Румунії створять навчальний центр літаків F-16 для ЄС. Самі ж винищувачі нададуть Нідерланди.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у твітері.

"Сьогодні мій румунський колега Анхель Тілвар, керівник Lockheed Martin Філіппо Маркетті та я домовилися об’єднати зусилля", – повідомила вона.

Йдеться про те, що:

Румунія прийматиме навчальний центр F-16 ЄС;

Lockheed Martin забезпечить навчання та обслуговування;

Нідерланди нададуть винищувачі F-16.

Нагадаємо, що Нідерланди передадуть ЗСУ всі свої винищувачі F-16. Проте виняток з 42 обіцяних літаків становлять ті, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів.

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