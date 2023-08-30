Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Румунії створять навчальний центр пілотів F-16

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
72
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Румунії створять навчальний центр пілотів F-16

Винищувач F-16 / Фото: ТСН.ua

Країни вирішили об'єднати зусилля.

У Румунії створять навчальний центр літаків F-16 для ЄС. Самі ж винищувачі нададуть Нідерланди.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у твітері.

"Сьогодні мій румунський колега Анхель Тілвар, керівник Lockheed Martin Філіппо Маркетті та я домовилися об’єднати зусилля", – повідомила вона.

Йдеться про те, що:

  • Румунія прийматиме навчальний центр F-16 ЄС;
  • Lockheed Martin забезпечить навчання та обслуговування;
  • Нідерланди нададуть винищувачі F-16.

Нагадаємо, що Нідерланди передадуть ЗСУ всі свої винищувачі F-16. Проте виняток з 42 обіцяних літаків становлять ті, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
72
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація