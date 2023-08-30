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Український журналіст розповів, куди міг втекти гауляйтер Херсонщини Сальдо

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Український журналіст розповів, куди міг втекти гауляйтер Херсонщини Сальдо

Зрадник Володимир Сальдо. Фото: Baza

За припущеннями журналіста, зрадники втекли до Криму після частих "прильотів" по їхніх місцях дислокації.

Зрадник і колаборант, так званий "губернатор" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо зараз живе в окупованому Криму.

Таку думку висловив в ефірі Еспресо журналіст із Херсона Сергій Нікітенко, посилаючись на слова місцевих жителів окупованих територій. 

За його припущеннями, після частих "прильотів" по місцях дислокації зрадники перебралися до Криму, боячись за своїх життя.

"Я так розумію, що вони їздять вахтовим методом після того, як почали влучати ракети у пансіонати, де вони ночували. Вони там більше не живуть. Колаборантів калібром поменше залишають в Генічеську, Скадовську - їх не жаль і вони імітують, що вони влада", - сказав журналіст.

Нагадаємо, 29 серпня ЗСУ підняли прапор на лівобережній Херсонщині.

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Дата публікації
Перегляди
450
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