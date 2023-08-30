Український журналіст розповів, куди міг втекти гауляйтер Херсонщини Сальдо

За припущеннями журналіста, зрадники втекли до Криму після частих "прильотів" по їхніх місцях дислокації.

Зрадник і колаборант, так званий "губернатор" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо зараз живе в окупованому Криму.

Таку думку висловив в ефірі Еспресо журналіст із Херсона Сергій Нікітенко, посилаючись на слова місцевих жителів окупованих територій.

Також читайте Назвали найпопулярніші вакансії на ринку праці України

За його припущеннями, після частих "прильотів" по місцях дислокації зрадники перебралися до Криму, боячись за своїх життя.

"Я так розумію, що вони їздять вахтовим методом після того, як почали влучати ракети у пансіонати, де вони ночували. Вони там більше не живуть. Колаборантів калібром поменше залишають в Генічеську, Скадовську - їх не жаль і вони імітують, що вони влада", - сказав журналіст.

Нагадаємо, 29 серпня ЗСУ підняли прапор на лівобережній Херсонщині.

Читайте також: