Назвали найпопулярніші вакансії на ринку праці України

Рівень безробіття в Україні знижується, спостерігають у Нацбанку.
На сьогодні на ринку праці є попит на робітничі професії, логістику та продажі.
Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.
"Рівень безробіття в Україні знижується, проте повільно. Одна з головних причин – кваліфікаційні диспропорції. Під час війни зріс попит на одні спеціальності та впав на інші. Дуже часто шукачі роботи пропонують одні навички, а роботодавці потребують інших. У результаті бізнес відчуває чималі труднощі із закриттям вакантних позицій", - сказано у повідомленні.
Також активніше шукають фахівців у галузях охорони здоров’я та освіти.
У Нацбанку зауважують, що проблем із персоналом додає вимушена міграція українців, спричинена війною, втім, пожвавлення економіки все ж сприяє поступовому відновленню ринку праці.
Нагадаємо, раніше у НБУ прогнозували зростання зарплат українців.
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