Назвали найпопулярніші вакансії на ринку праці України

Рівень безробіття в Україні знижується, спостерігають у Нацбанку.

На сьогодні на ринку праці є попит на робітничі професії, логістику та продажі.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

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"Рівень безробіття в Україні знижується, проте повільно. Одна з головних причин – кваліфікаційні диспропорції. Під час війни зріс попит на одні спеціальності та впав на інші. Дуже часто шукачі роботи пропонують одні навички, а роботодавці потребують інших. У результаті бізнес відчуває чималі труднощі із закриттям вакантних позицій", - сказано у повідомленні.

Також активніше шукають фахівців у галузях охорони здоров’я та освіти.

У Нацбанку зауважують, що проблем із персоналом додає вимушена міграція українців, спричинена війною, втім, пожвавлення економіки все ж сприяє поступовому відновленню ринку праці.

Інфографіка щодо відновлення безробіття в Україні / Фото: НБУ

Нагадаємо, раніше у НБУ прогнозували зростання зарплат українців.

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