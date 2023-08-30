Деякий вид транспорту незабаром не зможе виїхати з України: що відомо

В країні вводяться обмеження на виїзд автомобілів за кордон.

Так, пасажирські транспортні засоби, що не відповідатимуть нормам екологічності, не випускатимуть з України. Нововведення набирає чинності з 1 вересня.

Про це повідомила Укртрансбезпека.

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Як зазначається у повідомленні, мінімальна вимога до класу екологічності – ЄВРО-2.

"Отже, якщо на пасажирський транспортний засіб не буде визначений клас екологічності або зазначений клас – ЄВРО-1, подати заявку на перетин кордону "18-60" стане неможливо", – пояснюють в Укртрансбезпеці.

Відтак власникам транспортних засобів, де клас екологічності не вказано або вказано ЄВРО-1, необхідно оновити дані. Це слід зробити до 31 серпня.

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Також з 1 вересня до заяв про отримання ліцензії також потрібно буде додати:

відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби, завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу;

тимчасові реєстраційні талони, якщо передбачено їхнє оформлення.

Нагадаємо, у Верховній Раді запропонували встановити адмінвідповідальність за дрифтування. Йдеться про штраф у розмірі 8 500 грн.

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