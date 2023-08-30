У НБУ прогнозують зростання зарплат українців

У НБУ вважають, що післявоєнна відбудова України створить умови для стійкого зростання зайнятості та доходів.
У Національному банку України очікують, що впродовж 2023–2025 роки очікуватиметься поступове зростання зарплат.
Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.
Посилаючись на податкові дані і дані сайтів із працевлаштування, у Нацбанку зазначають, що пожвавлення економіки все ж сприяє поступовому відновленню ринку праці. Конкуренція за працівників зростає і підштовхує бізнес до підвищення заробітних плат.
Згідно з опитуваннями, самі підприємства теж очікують подальшого підвищення витрат на оплату праці.
НБУ також прогнозує ці найближчі роки поступове скорочення безробіття та зростання зарплат українців як у номінальному, так і реальному вимірах. Як вважають, післявоєнна відбудова України створить умови для стійкого зростання зайнятості та доходів.
Нагадаємо, українцям перерахують мінімалку: названо терміни та суми.
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