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У НБУ прогнозують зростання зарплат українців

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У НБУ прогнозують зростання зарплат українців

Зарплата в Україні / Фото: УНІАН

У НБУ вважають, що післявоєнна відбудова України створить умови для стійкого зростання зайнятості та доходів.

У Національному банку України очікують, що впродовж 2023–2025 роки очікуватиметься поступове зростання зарплат.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Посилаючись на податкові дані і дані сайтів із працевлаштування, у Нацбанку зазначають, що пожвавлення економіки все ж сприяє поступовому відновленню ринку праці. Конкуренція за працівників зростає і підштовхує бізнес до підвищення заробітних плат. 

Згідно з опитуваннями, самі підприємства теж очікують подальшого підвищення витрат на оплату праці.

НБУ також прогнозує ці найближчі роки поступове скорочення безробіття та зростання зарплат українців як у номінальному, так і реальному вимірах. Як вважають, післявоєнна відбудова України створить умови для стійкого зростання зайнятості та доходів.

Нагадаємо, українцям перерахують мінімалку: названо терміни та суми.

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Дата публікації
Перегляди
62
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