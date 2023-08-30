В НБУ прогнозируют рост зарплат украинцев

В НБУ считают, что послевоенное восстановление Украины создаст условия для устойчивого роста занятости и доходов.

В Национальном банке Украины ожидают, что в течение 2023-2025 годов будет ожидаться постепенный рост зарплат.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

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Ссылаясь на налоговые данные и данные сайтов по трудоустройству, в Нацбанке отмечают, что оживление экономики все же способствует постепенному восстановлению рынка труда. Конкуренция за работников растет и подталкивает бизнес к повышению заработной платы.

Согласно опросам, сами предприятия тоже ожидают дальнейшего повышения затрат на оплату труда.

НБУ также прогнозирует эти ближайшие годы постепенное сокращение безработицы и рост зарплат украинцев как в номинальном, так и в реальном измерениях. Как считают, послевоенное восстановление Украины создаст условия для устойчивого роста занятости и доходов.

Напомним, украинцам перечислят минималку: названы сроки и суммы.

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