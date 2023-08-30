Кремль заявив, що нікого не допустить до розслідування загибелі Пригожина

У Росії припускають, що літак Євгена Пригожина могли збити навмисно. Водночас влада РФ відмовляється допускати будь-які міжнародні організації до розслідування катастрофи.

У Кремлі заявили, що слідчі розглядають можливість того, що літак, в якому загинув Євген Пригожин, був збитий навмисно. Це стало першим підтвердженням того, що ватажка найманців могли вбити.

Про це пише Reuters.

"Очевидно, що розглядаються різні версії, зокрема версія - ви розумієте, про що ми говоримо - скажімо, умисне злодіяння", - сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Крім того, речник Путіна фактично заявив, що Росія не допустить Міжнародні організація цивільної авіації до розслідування катастрофи. У Кремлі це скидають на те, що, мовляв, обставини катастрофи "були іншими". Водночас слідчі в РФ ще не зробили офіційних висновків про те, що саме сталося.

"По-перше, ведеться слідство, цим займається Слідчий комітет. Ні про який міжнародний аспект у цьому випадку не може і йтися", - сказав Пєсков.

Наразі відомо, що Росія повідомила орган розслідування авіації Бразилії, що вона "поки що" не буде розслідувати катастрофу бразильського літака Embraer (EMBR3.SA), на якому летів Пригожин, хоча міжнародні правила того вимагають.

Натомість припущення деяких західних політиків і коментаторів, які вважають, що саме Путін наказав убити Пригожина з помсти, Кремль відкинув і назвав це "абсолютною брехнею".

Нагадаємо, Євгена Пригожина поховали на Порохівському кладовищі поряд із його батьком. Прощання з ватажком вагнерівців відбувалося в "закритому форматі".

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