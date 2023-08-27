Пригожин навіть після ліквідації є загрозою для Путіна - The Washington Post

У РФ встановлюють тимчасові меморіали Пригожину майже у двох десятках міст.

Значна популярність у РФ керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина навіть після його загибелі є викликом для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише The Washington Post.

Як передає видання, тимчасові меморіали у майже двох десятках міст, які встановили у РФ, свідчить про те, що популярність ватажка "Вагнера" стає викликом для Путіна на тлі розбіжностей всередині еліти та військових щодо ведення війни.

Цікаво, що літак на якому перебував Пригожин, збили рівно через два місяці після того, як відбувся так званий заколот у Москві.

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Підтримка Пригожина, яку демонструють всередині Росії, ставить перед Кремлем завдання впоратися з потенційним гнівом серед його прихильників, оскільки цілком ймовірно, що загибель Пригожина відбулася за участі Путіна.

Зокрема, сам диктатор у четвер, 24 серпня, через добу після авіакатастрофи, похвалив Пригожина як "талановиту людину", яка "досягла необхідних результатів", але "зробила помилки", посилаючись на заколот.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що падіння літака у Тверській області 23 липня, на якому перебували очільники ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та Дмитро Уткін, свідчать про початок транзиту влади на території РФ.

Тим часом президент США Джо Байден каже, що Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що ймовірне вбивство Євгена Пригожина не могло відбутись без вказівки російського диктатора Володимира Путіна. Це свідчить про те, що домовлятись із ним не має сенсу.

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