В Запорізькій області вночі знищили ворожі "Шахеди"

Де саме були збиті ворожі дрони - у Повітряних силах не розповіли.
У ніч проти 27 серпня українські сили збили два ворожі дрони-камікадзе у Запорізькій області.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
"Вночі (27 серпня - ред.) в Запорізькій області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено 2 БпЛА противника типу Shahed-136", - сказано у повідомленні.
Більше деталей Повітряні сили не надають.
Раніше у Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети і якого типу.
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