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В Запорізькій області вночі знищили ворожі "Шахеди"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Запорізькій області вночі знищили ворожі "Шахеди"

Іранські дрони-камікадзе "Шахед" / Фото: ТСН.ua

Де саме були збиті ворожі дрони - у Повітряних силах не розповіли.

У ніч проти 27 серпня українські сили збили два ворожі дрони-камікадзе у Запорізькій області.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Вночі (27 серпня - ред.) в Запорізькій області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено 2 БпЛА противника типу Shahed-136", - сказано у повідомленні.

Більше деталей Повітряні сили не надають.

Раніше у Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети і якого типу.

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