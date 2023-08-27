Усик – Дюбуа: найкращі моменти бою (відео)

У ніч проти 27 серпня українець Олександр Усик видовищно нокаутував британця Даніеля Дюбуа в бою, який відбувся на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві.

Український боксер здобув дострокову перемогу у 9-му раунді. Рефері зупинив поєдинок після того, як британець вдруге побував у нокдауні.

Таким чином, Усик успішно захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

До вашої уваги відеоогляд бою Усик – Дюбуа.

Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 25-річного Дюбуа поразка від Усика стала другою в кар'єрі. Також на його рахунку 19 перемог (18 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що Усик присвятив перемогу над Дюбуа українським військовим, які боронять нашу країну від російських окупантів. Після завершення бою Олександр у ринзі голосно прокричав "ЗСУ".

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