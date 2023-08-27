Усик – Дюбуа: лучшие моменты боя (видео)

В ночь на 27 августа украинец Александр Усик зрелищно нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в бою, который состоялся на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве.

Украинский боксер одержал досрочную победу в 9-м раунде. Рефери остановил поединок после того, как британец во второй раз побывал в нокдауне.

Таким образом, Усик успешно защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Вашему вниманию видеообзор боя Усик – Дюбуа.

Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 25-летнего Дюбуа поражение от Усика стало вторым в карьере. Также на его счету 19 побед (18 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Усик посвятил победу над Дюбуа украинским военным, защищающим нашу страну от российских оккупантов. После завершения боя Александр в ринге громко прокричал "ВСУ".

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