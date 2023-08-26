Усик – Дюбуа: результати боїв андеркарду

Титульний поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа очолить вечір боксу у Вроцлаві.
У суботу, 26 серпня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, українець Олександр Усик захищатиме пояси у бою проти британця Даніеля Дюбуа.
Поєдинок Усик – Дюбуа стане головною подією боксерського шоу на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві.
Загалом цього вечора уболівальники побачать 13 поєдинків. Серед них бої за участю зіркових українських боксерів – володаря титулу WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика і чемпіона WBO Oriental у першій середній вазі Дмитра Митрофанова.
ТСН Проспорт розповідає про результати всіх поєдинків андеркарду бою Усик – Дюбуа.
Денис Берінчик (Україна) – Ентоні Їгіт (Швеція)
Дмитро Митрофанов (Україна) – Хамза Шираз (Велика Британія)
- Митрофанов програв технічним нокаутом. У першому раунді українець тричі побував у нокдауні. У другому раунді рефері зупинив бій після чергового нокдауну.
Даніель Лапін (Україна) – Аро Шварц (Німеччина)
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Лапін переміг технічним нокаутом у 6-му раунді – кут Шварца викинув білий рушник. Українець здобув титул IBO Continental у напівважкій вазі.
Федір Черкашин (Україна) – Анауель Нгаміссенге (Франція)
- Черкашин програв роздільним рішенням суддів – 74-76, 75-75, 72-78. У третьому раунді українець двічі побував у нокдауні.
Василь Чеботар (Україна) – Джоель Хуліо (Іспанія)
- Чеботар у шостому раунді нокаутував Хуліо. Поєдинок відбувався у напівсередній ваговій категорії.
Рафал Волчецкі (Польща) – Роберто Аріацца (Нікарагуа)
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Волчецкі переміг Аріацца у третьому раунді технічним нокаутом.
Нурсултан Аманжолов (Казахстан) – Лазізбек Мулложонов (Узбекистан)
- Аманжолов програв Мулложонову технічним нокаутом у першому раунді.
Олександр Соломенніков (Україна) – Пьотр Гудель (Польща)
Адам Хамед (Велика Британія) – Войтех Хрди (Чехія)
Зіяд Аль Маюф (Саудівська Аравія) – Янош Пензеш (Угорщина)
- Аль Маюф одноголосним рішенням суддів переміг Пензеша – 59:55, 60:54, 59:55.
Брюс Мілз (США) – Даміан Тимощь (Польща)
- Мілз переміг Тимоща одноголосним рішенням суддів – 60:54, 60:54, 59:56.
Ярослав Харциз (Україна) – Кондрат Чайковські (Польща)
- Харциз переміг Чайковські одноголосним рішенням суддів. Бій тривав усі чотири раунди.
Бій Усик – Дюбуа розпочнеться після всіх поєдинків андеркарду, орієнтовно не раніше 23:00 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.
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