Усик – Дюбуа: результати боїв андеркарду

Титульний поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа очолить вечір боксу у Вроцлаві.

У суботу, 26 серпня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, українець Олександр Усик захищатиме пояси у бою проти британця Даніеля Дюбуа.

Поєдинок Усик – Дюбуа стане головною подією боксерського шоу на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві.

Загалом цього вечора уболівальники побачать 13 поєдинків. Серед них бої за участю зіркових українських боксерів – володаря титулу WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика і чемпіона WBO Oriental у першій середній вазі Дмитра Митрофанова.

ТСН Проспорт розповідає про результати всіх поєдинків андеркарду бою Усик – Дюбуа.

Денис Берінчик (Україна) – Ентоні Їгіт (Швеція)

Дмитро Митрофанов (Україна) – Хамза Шираз (Велика Британія)

Митрофанов програв технічним нокаутом. У першому раунді українець тричі побував у нокдауні. У другому раунді рефері зупинив бій після чергового нокдауну.

Даніель Лапін (Україна) – Аро Шварц (Німеччина)

Лапін переміг технічним нокаутом у 6-му раунді – кут Шварца викинув білий рушник. Українець здобув титул IBO Continental у напівважкій вазі.

Федір Черкашин (Україна) – Анауель Нгаміссенге (Франція)

Черкашин програв роздільним рішенням суддів – 74-76, 75-75, 72-78. У третьому раунді українець двічі побував у нокдауні.

Василь Чеботар (Україна) – Джоель Хуліо (Іспанія)

Чеботар у шостому раунді нокаутував Хуліо. Поєдинок відбувався у напівсередній ваговій категорії.

Рафал Волчецкі (Польща) – Роберто Аріацца (Нікарагуа)

Волчецкі переміг Аріацца у третьому раунді технічним нокаутом.

Нурсултан Аманжолов (Казахстан) – Лазізбек Мулложонов (Узбекистан)

Аманжолов програв Мулложонову технічним нокаутом у першому раунді.

Олександр Соломенніков (Україна) – Пьотр Гудель (Польща)

Адам Хамед (Велика Британія) – Войтех Хрди (Чехія)

Зіяд Аль Маюф (Саудівська Аравія) – Янош Пензеш (Угорщина)

Аль Маюф одноголосним рішенням суддів переміг Пензеша – 59:55, 60:54, 59:55.

Брюс Мілз (США) – Даміан Тимощь (Польща)

Мілз переміг Тимоща одноголосним рішенням суддів – 60:54, 60:54, 59:56.

Ярослав Харциз (Україна) – Кондрат Чайковські (Польща)

Харциз переміг Чайковські одноголосним рішенням суддів. Бій тривав усі чотири раунди.

Бій Усик – Дюбуа розпочнеться після всіх поєдинків андеркарду, орієнтовно не раніше 23:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

Читайте також:

Усик – Дюбуа: де та коли дивитися чемпіонський бій

Усик – Дюбуа: букмекери визначили фаворита бою за звання чемпіона світу

Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів напередодні титульного бою (відео)