Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція бою

У суботу, 26 серпня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, українець Олександр Усик проведе бій проти британського претендента Даніеля Дюбуа.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться у польському Вроцлаві на "Тарчинські Арена". Початок бою – орієнтовно близько 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

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В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Дюбуа.