Пригожин даже после ликвидации является угрозой для Путина — The Washington Post

В РФ устанавливают временные мемориалы Пригожина почти в двух десятках городов.

Значительная популярность у РФ руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина даже после его гибели является вызовом для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет The Washington Post.

Как передает издание, временные мемориалы в почти двух десятках установивших в РФ городов свидетельствуют о том, что популярность предводителя "Вагнера" становится вызовом для Путина на фоне разногласий внутри элиты и военных по ведению войны.

Интересно, что самолет на котором находился Пригожин, был сбит ровно через два месяца после того, как произошел так называемый мятеж в Москве.

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Поддержка Пригожина, демонстрируемая внутри России, ставит перед Кремлем задачу справиться с потенциальным гневом среди его сторонников, поскольку вполне вероятно, что гибель Пригожина произошла при участии Путина.

В частности, сам диктатор в четверг, 24 августа, через сутки после авиакатастрофы, похвалил Пригожина как "талантливого человека", который "достиг необходимых результатов", но "совершил ошибки", ссылаясь на мятеж.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что падение самолета в Тверской области 23 июля, на котором находились главы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, свидетельствуют о начале транзита власти по территории РФ.

Между тем, президент США Джо Байден говорит, что Вашингтон пытается выяснить, каким образом был сбит самолет, на котором находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что вероятное убийство Евгения Пригожина не могло произойти без указания российского диктатора Владимира Путина. Это свидетельствует о том, что договариваться с ним бессмысленно.

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