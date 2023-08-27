Усик – Дюбуа: відео яскравого нокауту

У ніч проти 27 серпня українець Олександр Усик видовищно нокаутував британця Даніеля Дюбуа, завдяки чому зберіг пояси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Поєдинок закінчився у дев'ятому раунді. Усик ударом з правої потужно влучив супернику в підборіддя – британець впав на канвас. Рефері переконався, що Дюбуа не в стані продовжити бій, та зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Зазначимо, що перед цим Усик вперше відправив Дюбуа в нокдаун наприкінці восьмого раунду, але тоді Даніель знайшов сили встати з коліна та продовжити бій.

Дивіться, як український чемпіон ефектно нокаутував британського претендента.

Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 25-річного Дюбуа поразка від Усика стала другою в кар'єрі. Також на його рахунку 19 перемог (18 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що Усик присвятив перемогу над Дюбуа українським військовим, які боронять нашу країну від російських окупантів. Після завершення бою Олександр у ринзі голосно прокричав "ЗСУ".

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