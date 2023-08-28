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Міноборони Росії більш зацікавлене в загибелі Пригожина, аніж Путін – ISW

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Міноборони Росії більш зацікавлене в загибелі Пригожина, аніж Путін – ISW

Портрет загиблого власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина / Фото: Getty Images

Ймовірно, Путін не керує процесом розпуску "Вагнера", а переклав цю відповідальність на російське оборонне відомство.

Міністерство оборони Росії може бути більш зацікавлене у розформуванні ПВК "Вагнер" та загибелі її власника Євгена Пригожина, аніж президент РФ Володимир Путін.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики звернули увагу на заяви російських так званих "військкорів", які стверджують, що Міноборони РФ ще до загибелі Пригожина активно висувало умови для припинення діяльності "Вагнера" на Близькому Сході та в Африці.

Так, один із "військкорів" заявив, що представники російського оборонного відомства на переговорах бояться прямо тиснути на "вагнерівців". Натомість у Міноборони тиснуть на близькосхідних та африканських офіційних осіб з вимогами про розривання їхніх зв’язків із ПВК "Вагнер".

Тож, за оцінками аналітиків ISW, російське Міноборони може бути більш зацікавлене у розформуванні "Вагнера", ніж Путін.

Аналітики зазначили, що не можуть підтвердити достовірність цих заяв, але якщо вони таки правдиві, це може свідчити, що Путін не керує процесом розпуску "Вагнера", а переклав цю відповідальність на Міноборони.

Водночас не виключено, що сплеск таких повідомлень у спільнотах російських "військккорів" та так званих опозиціонерів може також бути спробою відокремити Путіна від імовірного вбивства Пригожина та можливого розпуску військової компанії.

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії 27 серпня офіційно підтвердив загибель Пригожина після проведених молекулярно-генетичних експертиз.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Живые свидетели! Жену и дочь Пригожина ждет “печальная судьба”

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Дата публікації
Перегляди
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