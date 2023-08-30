Найвищому собаці у світі Зевсу ампутують лапу через рак

Також, скоріше за все, йому доведеться пройти променеву та хіміотерапію.

У найвищого з нині живих собак-самців Зевса діагностовано рак кісток.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Сумний діагноз німецького дога означає, що йому доведеться ампутувати праву передню лапу. Трирічному псу також, ймовірно, доведеться пройти променеву та хіміотерапію.

Зевс, який живе в Бедфорді, штат Техас, США, зі своєю господаркою Бріттані Девіс, встановив рекорд у березні 2022 року зі зростом 1,046 метра.

Найвищий собака у світі Зевс / Фото: guinnessworldrecords.com

Бріттані сказала: "Нещодавно у коханого члена нашої родини, нашого дорогого собаки Зевса, діагностували рак. Він був вірним і відданим товаришем, який приносить у наше життя безмірну радість та комфорт. Ми отримали цей діагноз з важким серцем, і тепер ми зіткнулися не лише з емоційними проблемами, а й з фінансовим тягарем, який пов'язаний із забезпеченням найкращого догляду за нашим улюбленим Зевсом".

Зевс завжди привертав увагу під час прогулянок, але став ще більшою зіркою, коли офіційно став рекордсменом.

Бріттані Девіс та Зевс / Фото: guinnessworldrecords.com

Бріттані завжди хотіла німецького дога і одного разу була в захопленні, коли її брат Гаррет подарував їй восьмитижневе цуценя.

Зевс був найбільшим цуценям у посліді і продовжував рости і рости, доки не потрапив до книги рекордів. Поки Зевс сидів на дивані поряд з нею в милому відео, Бріттані пояснила, на що схоже життя з таким великим собакою в будинку.

"Зевс дуже впертий", - сказала вона. "Він нічого не робить, якщо не хоче. Він також дуже спокійний, він усіх любить.

Зевс настільки великий, що його миска з водою - це кухонна раковина, і коли він почувається бешкетним, він теж стягує їжу зі столу".

Бріттані Девіс та Зевс / Фото: guinnessworldrecords.com

Власники Зевса збирають гроші, щоб надати йому найкращу ветеринарну допомогу протягом усієї його боротьби з раком.

Нагадаємо, найдорожчий сир у світі продано на аукціоні в Італії. Відома шалена сума.

Читайте також: