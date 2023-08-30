Самой высокой собаке в мире Зевсу ампутируют лапу из-за рака

Также, скорее всего, ему придется пройти лучевую и химиотерапию.

У самой высокой из ныне живых собак-самцов Зевса диагностирован рак костей.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Грустный диагноз немецкого дога означает, что ему придется ампутировать правую переднюю лапу. Трехлетнему кобелю также, вероятно, придется пройти лучевую и химиотерапию.

Зевс, живущий в Бедфорде, штат Техас, США, со своей хозяйкой Бриттани Дэвис, установил рекорд в марте в 2022 году с ростом 1,046 метра.

Самая высокая собака в мире Зевс / Фото: guinnessworldrecords.com

Бриттани сказала: "Недавно у любимого члена нашей семьи, нашей дорогой собаки Зевса диагностировали рак. Он был верным и преданным товарищем, который приносит в нашу жизнь безмерную радость и комфорт. Мы получили этот диагноз с тяжелым сердцем, и теперь мы столкнулись не только с эмоциональными проблемами, но и с финансовым бременем, связанным с обеспечением наилучшего ухода за нашим любимым Зевсом".

Зевс всегда привлекал внимание во время прогулок, но стал еще больше звездой, когда официально стал рекордсменом.

Бриттани Дэвис и Зевс / Фото: guinnessworldrecords.com

Бриттани всегда хотела немецкого дога и однажды была в восторге, когда ее брат Гаррет подарил ей восьминедельного щенка.

Зевс был самым большим щенком в помете и продолжал расти и расти, пока не попал в книгу рекордов. Пока Зевс сидел на диване рядом с ней в милом видео, Бриттани объяснила, на что похожа жизнь с такой большой собакой в доме.

"Зевс очень упрям", — сказала она. "Он ничего не делает, если не хочет. Он также очень спокоен, он всех любит.

Зевс настолько большой, что его миска с водой – это кухонная раковина, и когда он чувствует себя озорным, он тоже стягивает еду со стола".

Бриттани Дэвис и Зевс / Фото: guinnessworldrecords.com

Владельцы Зевса собирают деньги, чтобы оказать ему лучшую ветеринарную помощь во время его борьбы с раком.

Напомним, самый дорогой сыр в мире продан на аукционе в Италии. Известна сумасшедшая сумма.

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