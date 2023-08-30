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Назвали самые популярные вакансии на рынке труда Украины

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Назвали самые популярные вакансии на рынке труда Украины

Рынок труда в Украине / Фото: ТСН.ua

Уровень безработицы в Украине снижается, наблюдают в Нацбанке.

На сегодняшний день на рынке труда есть спрос на рабочие профессии, логистику и продажи.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

"Уровень безработицы в Украине снижается, однако медленно. Одна из главных причин – квалификационные диспропорции. Во время войны вырос спрос на одни специальности и упал на другие. Очень часто искатели работы предлагают одни навыки, а работодатели нуждаются в других. В результате бизнес испытывает немалые трудности с закрытием вакантных позиций", — говорится в сообщении.

Также активнее ищут специалистов в области здравоохранения и образования.

В Нацбанке отмечают, что проблемы с персоналом добавляет вынужденная миграция украинцев, вызванная войной, впрочем, оживление экономики все же способствует постепенному восстановлению рынка труда.

Инфографика по возобновлению безработицы в Украине / © НБУ
Инфографика по возобновлению безработицы в Украине / Фото: НБУ

Напомним, ранее в НБУ прогнозировал рост зарплат украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
1374
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