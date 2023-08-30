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В Румынии создадут учебный центр пилотов F-16

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
81
Время на прочтение
1 мин
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В Румынии создадут учебный центр пилотов F-16

Истребитель F-16 / Фото: ТСН.ua

Страны решили объединить усилия.

В Румынии будет создан учебный центр самолетов F-16 для ЕС. Сами же истребители предоставят Нидерланды.

Об этом сообщила министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в твиттере.

"Сегодня мой румынский коллега Анхель Тилвар, руководитель Lockheed Martin Филиппо Маркетти и я договорились объединить усилия", – сообщила она.

Речь идет о том, что:

  • Румыния будет принимать обучающий центр F-16 ЕС.
  • Lockheed Martin обеспечит обучение и обслуживание;
  • Нидерланды предоставят истребители F-16.

Напомним, что Нидерланды передадут ВСУ все свои истребители F-16. Однако исключение из 42 обещанных самолетов составляют те, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов.

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Дата публикации
Просмотры
81
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