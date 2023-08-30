В Румынии создадут учебный центр пилотов F-16

В Румынии будет создан учебный центр самолетов F-16 для ЕС. Сами же истребители предоставят Нидерланды.

Об этом сообщила министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в твиттере.

"Сегодня мой румынский коллега Анхель Тилвар, руководитель Lockheed Martin Филиппо Маркетти и я договорились объединить усилия", – сообщила она.

Речь идет о том, что:

Румыния будет принимать обучающий центр F-16 ЕС.

Lockheed Martin обеспечит обучение и обслуживание;

Нидерланды предоставят истребители F-16.

Напомним, что Нидерланды передадут ВСУ все свои истребители F-16. Однако исключение из 42 обещанных самолетов составляют те, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов.

Читайте также: