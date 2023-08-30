В Румынии создадут учебный центр пилотов F-16

Страны решили объединить усилия.
В Румынии будет создан учебный центр самолетов F-16 для ЕС. Сами же истребители предоставят Нидерланды.
Об этом сообщила министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в твиттере.
"Сегодня мой румынский коллега Анхель Тилвар, руководитель Lockheed Martin Филиппо Маркетти и я договорились объединить усилия", – сообщила она.
Речь идет о том, что:
- Румыния будет принимать обучающий центр F-16 ЕС.
- Lockheed Martin обеспечит обучение и обслуживание;
- Нидерланды предоставят истребители F-16.
Напомним, что Нидерланды передадут ВСУ все свои истребители F-16. Однако исключение из 42 обещанных самолетов составляют те, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов.
Читайте также: