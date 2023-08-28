Резников оценил, когда истребители F-16 могут появиться на фронте

Министр отметил, что появление F-16 на фронте может "изменить правила игры" в войне.

Украина может начать применять истребители F-16 весной 2024 года, учитывая время на обучение пилотов, других специалистов и подготовку инфраструктуры.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Bild.

"Я бы сказал, что это (появление F-16 на фронте – ред.) может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", – сообщил глава Минобороны.

Он отметил, что Украине необходимо подготовить инфраструктуру для использования истребителей F-16. По оценкам Резникова, это может занять не менее шести месяцев, а возможно, и немного больше.

Какая польза от F-16

Министр отметил, что появление F-16 на фронте может "изменить правила игры" в войне России против Украины и стать частью ПВО.

"Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим", – объяснил Резников.

Напомним, неделю назад Резников заявлял, что Украина получит истребители F-16, по меньшей мере, за шесть-семь месяцев, то есть после завершения учений пилотов, инженеров и техников.

А глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли накануне сообщил, что Украина получит F-16 в "недалеком будущем".

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