Тарнавский сообщил об успехах ВСУ на Таврическом направлении

Силы обороны продолжают вытеснять неприятеля на юге страны.
Украинские военные на Таврическом направлении за минувшие сутки уничтожили 76 захватчиков, еще 170 оккупанта получили ранения, а 3 попали в плен.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Всего за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 688 обстрелов, нанес 19 авиаударов.
Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач.
За последние сутки потери врага составили 249 человек (безвозвратные – 76, раненые – 170, плен – 3).
Уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 БПЛА, 10 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники.
Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области благодаря прорыву первой линии обороны российской армии в ВСУ появилась возможность маневрировать.
Кроме того, мы ранее информировали, что британский генерал спрогнозировал, в каком году закончится война в Украине и при каких условиях.
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