Тарнавский сообщил об успехах ВСУ на Таврическом направлении

Украинские военные на Таврическом направлении за минувшие сутки уничтожили 76 захватчиков, еще 170 оккупанта получили ранения, а 3 попали в плен.

Также читайте На Таврическом направлении за последние сутки уничтожены 45 окупантов - Тарнавский

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Всего за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 688 обстрелов, нанес 19 авиаударов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 249 человек (безвозвратные – 76, раненые – 170, плен – 3).

Уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 БПЛА, 10 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области благодаря прорыву первой линии обороны российской армии в ВСУ появилась возможность маневрировать.

Кроме того, мы ранее информировали, что британский генерал спрогнозировал, в каком году закончится война в Украине и при каких условиях.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.