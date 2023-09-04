Рятували собаку: у Кропивницькому трагічно загинуло молоде подружжя

У Кропивницькому під час порятунку собаки загинуло подружжя. У Юлії та Валерія Чумаків залишився син.

Факт інциденту підтвердили ЗМІ речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.

Місцеве видання "Кіровоградська Правда" із посиланням на знайомих подружжя повідомляє, що Юлія і Валерій Чумаки рятували свою собаку, яка впала у каналізаційний люк. Однак самі впали туди. Вони загинули від отруйних речовин і газів.

Знайома Юлії Наталія розповіла, що загибла займалась танцями, була фотографом і практикувала психологію. Вона дуже любила життя.

"Вона розповідала постійно, як люблять собаку кане-корсо. Про сина… що він в них чудовий. Про те, що люблять з чоловіком подорожувати і як зʼявляється можливість, то кудись їдуть. Вона дуже любила життя і часто казала, що треба жити зараз", – поділилася спогадами Наталія.

Як повідомляли раніше, в Одесі дитина випала з вікна багатоповерхівки.

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