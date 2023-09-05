Ворог щотижня проводить до восьми тисяч обстрілів на лінії фронту — Міноборони

За її словами, по окремих напрямках ситуація мінлива.

Запеклі бої тривають по всій лінії фронту, зокрема на Лиманському напрямку українським військовим доводиться відбивати щодня приблизно вісім атак ворога.

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Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, по окремих напрямках ситуація мінлива.

"На Сході дуже гаряче на багатьох напрямках. Щотижня здійснюється близько 8 тисяч обстрілів по всій східній лінії фронту. На це йде близько 400 тисяч снарядів", - сказала Маляр.

Маляр пояснила, що коли ЗСУ знищують техніку й живу силу ворога на напрямку, де відбувались запеклі бої, російським загарбникам доводиться перегруповуватися, тому кількість обстрілів та атак може падати і здається, що ситуація стабілізується, про це зовсім не так. Вона нагадала, що ворог намагався просунутись в сторону Купʼянська кілька тижнів тому, але був зупинений українськими військовими і зараз перегруповується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія хоче провести ротацію на Куп'янсько-Лиманському та почати наступ на позиції ЗСУ, застосовуючи десантно-штурмові бригади.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії офіційно запустили процес нової так званої "часткової мобілізації", під час якої хочуть набрати на війну проти України додатково 200 тисяч осіб.

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