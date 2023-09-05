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Ворог щотижня проводить до восьми тисяч обстрілів на лінії фронту — Міноборони

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ворог щотижня проводить до восьми тисяч обстрілів на лінії фронту — Міноборони

Війна в Україні / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За її словами, по окремих напрямках ситуація мінлива.

Запеклі бої тривають по всій лінії фронту, зокрема на Лиманському напрямку українським військовим доводиться відбивати щодня приблизно вісім атак ворога.

Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, по окремих напрямках ситуація мінлива.

"На Сході дуже гаряче на багатьох напрямках. Щотижня здійснюється близько 8 тисяч обстрілів по всій східній лінії фронту. На це йде близько 400 тисяч снарядів", - сказала Маляр.

Маляр пояснила, що коли ЗСУ знищують техніку й живу силу ворога на напрямку, де відбувались запеклі бої, російським загарбникам доводиться перегруповуватися, тому кількість обстрілів та атак може падати і здається, що ситуація стабілізується, про це зовсім не так. Вона нагадала, що ворог намагався просунутись в сторону Купʼянська кілька тижнів тому, але був зупинений українськими військовими і зараз перегруповується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія хоче провести ротацію на Куп'янсько-Лиманському та почати наступ на позиції ЗСУ, застосовуючи десантно-штурмові бригади.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії офіційно запустили процес нової так званої "часткової мобілізації", під час якої хочуть набрати на війну проти України додатково 200 тисяч осіб.

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Дата публікації
Перегляди
17
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