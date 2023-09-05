Враг еженедельно проводит до восьми тысяч обстрелов на линии фронта — Минобороны

По ее словам, по отдельным направлениям ситуация изменчива.

Упорные бои продолжаются по всей линии фронта, в том числе на Лиманском направлении украинским военным приходится отражать ежедневно примерно восемь атак врага.

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Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, по отдельным направлениям ситуация изменчива.

"На Востоке очень горячо во многих направлениях. Еженедельно производится около 8 тысяч обстрелов по всей восточной линии фронта. На это уходит около 400 тысяч снарядов", — сказала Маляр.

Маляр объяснила, что когда ВСУ уничтожают технику и живую силу врага на направлении, где происходили упорные бои, российским захватчикам приходится перегруппироваться, поэтому количество обстрелов и атак может падать и кажется, что ситуация стабилизируется, об этом совсем не так. Она напомнила, что враг пытался продвинуться в сторону Купянска несколько недель назад, но был остановлен украинскими военными и сейчас перегруппируется.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия хочет провести ротацию на Купянско-Лиманском и начать наступление на позиции ВСУ, применяя десантно-штурмовые бригады.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России официально запустили процесс новой так называемой частичной мобилизации, во время которой хотят набрать на войну против Украины дополнительно 200 тысяч человек.

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