В Україні різко знизилися ціни на популярний овоч: у чому причина

З початку поточного тижня на внутрішньому ринку України почали поступово знижуватися оптові ціни на капусту.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Сьогодні виробники готові реалізовувати оптові партії капусти в діапазоні 5-6 грн/кг ($0,13-0,16/кг), коли ще минулої п’ятниці реалізація велася за цінами 7-10 грн/кг ($0,19-0,26/кг). Капусту із середніми та низькими якісними показниками, яка надалі спрямовується на переробку, оптом реалізовують у діапазоні 3-4 грн/кг ($0,08-0,11/кг).

За словами учасників ринку, у місцевих господарствах розпочався сезон збирання капусти пізніх сортів, внаслідок чого пропозиція продукції на ринку суттєво зросла. При цьому на ринку одночасно зросла як пропозиція капусти стандартної якості, так і неякісної продукції, попит на яку також відзначається як стабільний.

Як повідомляють аналітики проєкту “АПК-Інформ: овочі та фрукти”, сьогодні ціни на капусту в Україні вже нижчі за торішні щонайменше у 2 рази.

Нагадаємо, в Україні цієї осені здешевшає картопля. Зниження цін очікується наприкінці вересня-початку жовтня, коли буде зібрано весь урожай.

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