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"Куди втекли росіяни?": у Вірменії обурені діями російських миротворців

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Куди втекли росіяни?": у Вірменії обурені діями російських миротворців

Російські "миротворці" у Карабаху / Фото: Associated Press

У вірменському сегменті соцмереж припускають, що ймовірно, Азербайджан погодив з Росією оперцію в Карабасі.

У Вірменії почали звинувачувати російських миротворців та Росію, що вони зрадили вірмен та не втручаються у конфлікт у Нагорному Карабасі, а навпаки – сприяють Азербайджану.

Така інформація поширюється вірменськими телеграм-каналами.

У вірменському сегменті соцмереж припускають, що ймовірно, Азербайджан погодив з Росією і почав масовані бойові дії проти невизнаної "Нагорно-Карабаської республіки".

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Також там називають ОДБК "клоунською організацією" і закликають її забиратися геть з Вірменії. "Вимагаємо виведення російських військ із Вірменії та виходу Вірменії з ОДКБ", - йдеться в повідомленні.

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Путінську Росію ж називають "однозначно ворожою" до Вірменії.

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Дісталося також і скандальній речниці російського МЗС Марії Захаровій.

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Нагадаємо, що сьогодні, 19 вересня, Міноборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабаху. У регіоні лунають звуки артилерії та вибухи.

Своєю чергою вірменський прем'єр Нікол Пашинян неочікувано заявив, що Вірменія не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху.

ТСН.ua зібрав інформацію, чому воюють Азербайджан та Вірменія за Нагірний Карабах.

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Дата публікації
Перегляди
1267
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