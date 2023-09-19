"Куди втекли росіяни?": у Вірменії обурені діями російських миротворців

У вірменському сегменті соцмереж припускають, що ймовірно, Азербайджан погодив з Росією оперцію в Карабасі.

У Вірменії почали звинувачувати російських миротворців та Росію, що вони зрадили вірмен та не втручаються у конфлікт у Нагорному Карабасі, а навпаки – сприяють Азербайджану.

Така інформація поширюється вірменськими телеграм-каналами.

У вірменському сегменті соцмереж припускають, що ймовірно, Азербайджан погодив з Росією і почав масовані бойові дії проти невизнаної "Нагорно-Карабаської республіки".