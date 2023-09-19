"Куди втекли росіяни?": у Вірменії обурені діями російських миротворців

У вірменському сегменті соцмереж припускають, що ймовірно, Азербайджан погодив з Росією оперцію в Карабасі.
У Вірменії почали звинувачувати російських миротворців та Росію, що вони зрадили вірмен та не втручаються у конфлікт у Нагорному Карабасі, а навпаки – сприяють Азербайджану.
Така інформація поширюється вірменськими телеграм-каналами.
У вірменському сегменті соцмереж припускають, що ймовірно, Азербайджан погодив з Росією і почав масовані бойові дії проти невизнаної "Нагорно-Карабаської республіки".
Також там називають ОДБК "клоунською організацією" і закликають її забиратися геть з Вірменії. "Вимагаємо виведення російських військ із Вірменії та виходу Вірменії з ОДКБ", - йдеться в повідомленні.
Путінську Росію ж називають "однозначно ворожою" до Вірменії.
Дісталося також і скандальній речниці російського МЗС Марії Захаровій.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 вересня, Міноборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабаху. У регіоні лунають звуки артилерії та вибухи.
Своєю чергою вірменський прем'єр Нікол Пашинян неочікувано заявив, що Вірменія не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху.
ТСН.ua зібрав інформацію, чому воюють Азербайджан та Вірменія за Нагірний Карабах.
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