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"Куда убежали россияне?": в Армении возмущены действиями российских миротворцев

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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"Куда убежали россияне?": в Армении возмущены действиями российских миротворцев

Российские "миротворцы" в Карабахе / Фото: Associated Press

В армянском сегменте соцсетей предполагают, что, вероятно, Азербайджан согласовал с Россией операцию в Карабахе.

В Армении начали обвинять российских миротворцев и Россию, что они предали армян и не вмешиваются в конфликт в Нагорном Карабахе, а наоборот – содействуют Азербайджану.

Такая информация распространяется на армянских телеграм-каналах.

В армянском сегменте соцсетей предполагают, что, вероятно, Азербайджан согласовал с Россией и начал массированные боевые действия против непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".

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Также там называют ОДКБ "клоунской организацией" и призывают ее убираться из Армении. "Требуем вывода российских войск из Армении и выхода Армении из ОДКБ", – говорится в сообщении.

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А путинскую Россию называют "однозначно враждебной" к Армении.

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Досталось также и скандальной представительнице российского МИД Марии Захаровой.

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Напомним, что сегодня, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе раздаются звуки артиллерии и взрывы.

В свою очередь армянский премьер Никол Пашинян неожиданно заявил, что Армения не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.

ТСН.ua собрал информацию, почему Азербайджан и Армения воюют за Нагорный Карабах.

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Дата публикации
Просмотры
1413
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