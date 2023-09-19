"Куда убежали россияне?": в Армении возмущены действиями российских миротворцев

В армянском сегменте соцсетей предполагают, что, вероятно, Азербайджан согласовал с Россией операцию в Карабахе.
В Армении начали обвинять российских миротворцев и Россию, что они предали армян и не вмешиваются в конфликт в Нагорном Карабахе, а наоборот – содействуют Азербайджану.
Такая информация распространяется на армянских телеграм-каналах.
В армянском сегменте соцсетей предполагают, что, вероятно, Азербайджан согласовал с Россией и начал массированные боевые действия против непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".
Также там называют ОДКБ "клоунской организацией" и призывают ее убираться из Армении. "Требуем вывода российских войск из Армении и выхода Армении из ОДКБ", – говорится в сообщении.
А путинскую Россию называют "однозначно враждебной" к Армении.
Досталось также и скандальной представительнице российского МИД Марии Захаровой.
Напомним, что сегодня, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе раздаются звуки артиллерии и взрывы.
В свою очередь армянский премьер Никол Пашинян неожиданно заявил, что Армения не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.
ТСН.ua собрал информацию, почему Азербайджан и Армения воюют за Нагорный Карабах.
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