"Куда убежали россияне?": в Армении возмущены действиями российских миротворцев

В армянском сегменте соцсетей предполагают, что, вероятно, Азербайджан согласовал с Россией операцию в Карабахе.

В Армении начали обвинять российских миротворцев и Россию, что они предали армян и не вмешиваются в конфликт в Нагорном Карабахе, а наоборот – содействуют Азербайджану.

Такая информация распространяется на армянских телеграм-каналах.

В армянском сегменте соцсетей предполагают, что, вероятно, Азербайджан согласовал с Россией и начал массированные боевые действия против непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".