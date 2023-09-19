В Чечне ожидается жесткая и кровавая борьба за власть – ГУР

По словам Андрея Юсова, будет жестокая борьба и за преемничество Кадырова, и за преемничество Путина.

В Чечне ожидается жесткая и кровавая борьба за власть.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона 19 сентября.

"Проблема любой заскорузлой и авторитарной власти, что преемнику заранее и "светить" трудно, и готовить тяжело. Какие бы ни были планы, будет жестокая борьба и за преемничество Кадырова, и за преемничество Путина. И в этой борьбе будут участвовать все: и сверху в Москве, и внутри среди окружения Кадырова... Это абсолютно нелегитимный процесс, это будет жесткая и точно кровавая борьба. В конце концов, такую систему они для себя строили", — сказал он.

Юсов добавил, что те силы, которые годами справедливо рассчитывали на право чеченского народа на независимость и собственное государство, безусловно, получат новый импульс и новые инструменты для такой борьбы.

"В конце концов, Украина признает право чеченского народа на собственное государство и независимость Ичкерии, как и то, что оно сегодня незаконно оккупировано Московией", — резюмировал представитель ГУР.

Напомним, представитель чеченской диаспоры объяснил, почему в Москве молчат о Кадырове.

Читайте также: