В Москве пытаются удержать предводителя Чечни Рамзана Кадырова у власти, там пока не готовы к его внезапной смерти.

Об этом рассказал руководитель чеченского движения "Единая сила" Джамбулат Сулейманов в интервью Radio NV.

По его словам, несмотря на планы Кремля, российские власти хотели бы назначить в Чечне своего губернатора.

"Да, можно сказать, что сегодня таким образом могли устранить Кадырова. Но, возможно, сейчас еще и не время его устранять. У меня сейчас двоякое впечатление от происходящего. Я говорил, что он будет следующим по схеме, которую выстраивает". российская власть. Но выгодно ли им прямо сейчас устранять его? Я в этом не уверен", — отметил Сулейманов.

Он предполагает, что, возможно, еще не пришло время, чтобы его устранять. Москва опасается до резкой смены вожака.

"Мы все знаем, что Кадыров болел давно. Это мог быть, так сказать, растяжимый акт его медленного устранения, а могло быть, что он болел. Его сегодня пытаются удержать в системе какое-то время, пока не будет подготовлена другая схема выстраивания власти" в Чечне", — говорится в сообщении.

Что известно о состоянии Кадырова

Чеченскому лидеру Рамзану Кадырову могли помочь "заболеть" российские спецслужбы.

Ухудшение состояния здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с его отравлением.

В случае дестабилизации правления главы Чечни Рамзана Кадырова из-за проблем со здоровьем Путин, вероятно, не сможет удержать стабильность в республике.

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