В Мелитополе "бавовна" – в городе прогремели мощные взрывы

Во временно оккупированном Мелитополе утром 19 сентября прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

По словам местных, было, по меньшей мере, пять взрывов. Очень громко было – в районе "Автокольорлиту".

"В пока оккупированном Мелитополе "певео" рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более чем 5 взрывах", — говорится в сообщении.

Пока подробностей о взрывах от военных ВСУ нет.

Напомним, Россия атаковала "Шахедами" Львов – появились первые фото последствий.

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