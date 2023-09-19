Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мелитополе "бавовна" – в городе прогремели мощные взрывы

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
561
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мелитополе "бавовна" – в городе прогремели мощные взрывы

Взрыв в Мелитополе

В Мелитополе утром раздались взрывы.

Во временно оккупированном Мелитополе утром 19 сентября прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

По словам местных, было, по меньшей мере, пять взрывов. Очень громко было – в районе "Автокольорлиту".

"В пока оккупированном Мелитополе "певео" рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более чем 5 взрывах", — говорится в сообщении.

Пока подробностей о взрывах от военных ВСУ нет.

Напомним, Россия атаковала "Шахедами" Львов – появились первые фото последствий.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
561
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация