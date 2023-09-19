У Мелітополі "бавовна" – у місті пролунали потужні вибухи

У Мелітополі вранці пролунали вибухи.
У тимчасово окупованому Мелітополі вранці 19 вересня пролунали потужні вибухи.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За словами місцевих, було, щонайменше, п’ять вибухів. Найгучніше було – в районі "Автокольорлиту".
"В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад 5 вибухів", - йдеться у повідомленні.
Наразі подробиць про вибухи від військових ЗСУ немає.
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