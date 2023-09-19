В ISW зробили заяву про "елітні" втрати РФ під час наступу біля Бахмута

Збройні сили України під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини російських окупаційних військ.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни у звіті (ISW).

Зазначається, що ЗСУ повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ під час звільнення Андріївки та Кліщівки на Донеччині.

Зокрема, це й підтверджує заява командира російського батальйону "Схід" Олександра Ходаковського про загибель командира 31 бригади ВДВ. Як зазначається, 72-а мотострілецька бригада, найімовірніше, виявилася неефективною в бою, хоча її точні втрати залишаються незрозумілі.

Аналітики зауважують, що ці підрозділи ВДВ брали участь у контратаках та спробах зупинити наступальну операцію Сил оборони. Ймовірно, росіяни зазнали великих втрат. Якщо нещодавній наступ ЗСУ на південь від Бахмута призвів до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то командування РФ, найімовірніше, перерозподілятиме елементи іншого щодо елітного з'єднання для підтримки критичних елементів своєї оборони на південь від Бахмута.

Також зазначається, що в результаті українських контрнаступальних операцій на Бахмутському напрямку, крім 83-ї та 31-ї бригади, затиснуті частини двох дивізій ВДВ та ще однієї бригади ВДВ, тож російське командування може прийняти рішення про тактичну передислокацію, щоб компенсувати втрати серед цих елітних підрозділів.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 18 вересня, ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників. Станом на 19 вересня 2023 року ЗСУ знищили 273 460 солдатів армії Російської Федерації.

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