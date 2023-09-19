Атака дронів на Львів: під завалами знайшли тіло загиблого

Внаслідок атаки безпілотниками вночі проти 19 вересня по Львову під завалами складів, на яких після влучання виникла пожежа, знайшли тіло жертви.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі", - йдеться у повідомленні мера.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив інформацію міської влади та висловив співчуття.

"На жаль, є загиблий через нічну атаку по Львову. Під завалами на складі виявили тіло працівника", - повідомив Козицький.