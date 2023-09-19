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Атака дронов на Львов: под завалами нашли тело погибшего

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1996
Время на прочтение
1 мин
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Атака дронов на Львов: под завалами нашли тело погибшего

Последствия атаки по Львову 19 сентября 2023 / Фото: ГСЧС

Также один человек пострадал.

В результате атаки беспилотниками ночью против 19 сентября по Львову под завалами складов, на которых после попадания возник пожар, обнаружили тело жертвы.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Под завалами нашли тело погибшего мужчины, работавшего на складе", — говорится в сообщении мэра.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил информацию городских властей и выразил соболезнования.

"К сожалению, есть погибший из-за ночной атаки по Львову. Под завалами на складе обнаружили тело работника", — сообщил Козицкий.

Как сообщалось, в результате атаки беспилотников по Львову пострадал по меньшей мере один человек. Из-под завалов на промышленном складе, который загорелся в результате вражеской атаки, достали 26-летнего парня.

Кроме того, в ОВА рассказали детали массированной атаки дронов во Львов. Известно, что произошло три попадания дронов в промышленные склады во Львове. В результате "прилетов" возникли возгорания в четырех локациях.

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Дата публикации
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